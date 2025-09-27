CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:04 Cantlay trova il putt dalla corta distanza, Europa sempre 1 Up qui. 16:02 Aberg pareggia la buca alla 13, Europa che resta 3 Down nel primo match mentre Schauffele alla 11 ha mancato un putt molto invitante, Europa che con il putt di Hatton può restare 1 Up. 16:01 E gran palla anche di Fitzpatrick alla 13, l’ha messa vicino al green così come anche Young. 15:59 Spazio per l’approccio c’è. E Jon Rahm lo sfrutta nonostante l’erba fosse molto alta! Palla delicatissima! 15:57 Lungo anche il colpo dal bunker del fairway di Hatton alla 11. Gli avversari sono in green. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: USA-Europa 2.5-5.5, si entra nella fase calda dei foursome!