LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | USA-Europa 2.5-5.5 si entra nella fase calda dei foursome!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:04 Cantlay trova il putt dalla corta distanza, Europa sempre 1 Up qui. 16:02 Aberg pareggia la buca alla 13, Europa che resta 3 Down nel primo match mentre Schauffele alla 11 ha mancato un putt molto invitante, Europa che con il putt di Hatton può restare 1 Up. 16:01 E gran palla anche di Fitzpatrick alla 13, l’ha messa vicino al green così come anche Young. 15:59 Spazio per l’approccio c’è. E Jon Rahm lo sfrutta nonostante l’erba fosse molto alta! Palla delicatissima! 15:57 Lungo anche il colpo dal bunker del fairway di Hatton alla 11. Gli avversari sono in green. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ryder - diretta
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: l’Europa sogna il colpaccio in trasferta
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: inizia la sfida, l’Europa sogna il colpaccio fuori casa
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: la sfida USA-Europa al via sul Bethpage Black Course
DIRETTA LIVE - Si comincia! La Ryder Cup 2025 prende il via, Bethpage Black apre le porte alla sfida USA-Europa in una cornice straordinaria. Subito Scheffler e McIlroy in campo - X Vai su X
MotoGP 2025, diretta esclusiva Gp Giappone Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche TV8 In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con MotoGP, Superbike e WEC. MOTOMONDIALE AL TWIN RING MOTEGI – Da g - facebook.com Vai su Facebook
Ryder Cup: Fleetwood & McIlroy lead European rally - listen & live text - The scorecard for the front nine makes for pleasant reading for team Tommy Fleetwood and Rory McIlroy. Secondo bbc.com
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: la sfida USA-Europa al via sul Bethpage Black Course - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:06 Immancabile la folla delle grandi occasioni sul tee shot della buca 1, con inclusi anche gli aerei della ... Riporta oasport.it