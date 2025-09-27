LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | USA 2.5 – Europe 5.5 Young-DeChambeau i migliori statunitensi L’Europa domina ancora i foursome!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:50 Ma McIlroy non ci sta a farsi riprendere. Palla ancora più vicina dell'avversario! 15:49 Ci prova Harri English a tenere vivo anche il suo match. Palla in asta alla 12 dal tee. 15:48 Partito fortissimo il ferro al green di MacIntyre. Quasi tribune dietro al green alla 9. 15:47 Che mani Hatton dal rough alla 10. Stanno tenendo vivo un match incredibile i due europei. 15:44 Recap Ryder Cup Foursome: 3 up alla 12 Bryson DeChambeau – Cameron Young vs Matt Fitzpatrick – Ludvig Aberg 4 up alla 10 Harrish English – Collin Morikawa vs Rory McIlroy – Tommy Fleetwood 1 up alla 9 Xander Schauffele – Patrick Cantlay vs Jon Rahm – Tyrrell Hatton 2 up alla 8 Russell Henley – Scottie Scheffler vs Robert McIntyre – Viktor Hovland 15:43 Non sbaglia Cameron Young, uno dei migliori oggi.

