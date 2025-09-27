LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | USA 2.5 – Europe 5.5 Partito il primo match!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:18 Ma che risposta di Fitzpatrick!! Palla a pochi metri di distanza dalla buca. Servirà chiudere la buca agli europei però per cercare di pareggiare la 1. 13:16 Gioca prima Cameron Young però. 65 metri di distanza dall’asta, PALLA DATA!!! Che approccio favoloso di YOUNG!! 13:15 Nel primo taglio di rough la palla che dovrà giocare Fitzpatrick. Pessimo l’angolo d’attacco al green per il britannico, vedremo cosa riuscirà a fare. Il green bagnato può tuttavia aiutare a fermare la palla. 13:12 DeChambeau per gli americani ad aprire le danze. Bellissimo draw a cercare il fairway, palla perfettamente in pista. 🔗 Leggi su Oasport.it
