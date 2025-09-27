LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | USA 2.5 – Europe 5.5 In campo i primi tre match!

Oasport.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:57 Che castagna ha rischiato di imbucare Morikawa alla 3! Palla che rimane a pochi cm. Adesso toccherà a Fleetwood per vincere la buca da posizione più favorevole. 13:56 Ultimo match sul tee della 1. Russell Henley – Scottie Scheffler vs Robert McIntyre – Viktor Hovland 13:55 Non riesce a pareggiare la buca DeChambeau che tira troppo forte e troppo alto. Match nuovamente in parità. 13:55 A McIlroy al par 3 della 3 risponde Harri English. Ma la palla del nordirlandese è nel settore giusto e molto più vicina!!  13:54 Che meraviglia di approccio di Fitzpatrick a cui viene concessa la buca. 🔗 Leggi su Oasport.it

live ryder cup 2025 in diretta usa 25 8211 europe 55 in campo i primi tre match

© Oasport.it - LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: U.S.A. 2.5 – Europe 5.5. In campo i primi tre match!

In questa notizia si parla di: ryder - diretta

LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: l’Europa sogna il colpaccio in trasferta

LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: inizia la sfida, l’Europa sogna il colpaccio fuori casa

LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: la sfida USA-Europa al via sul Bethpage Black Course

live ryder cup 2025LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: la sfida USA-Europa al via sul Bethpage Black Course - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:06 Immancabile la folla delle grandi occasioni sul tee shot della buca 1, con inclusi anche gli aerei della ... Come scrive oasport.it

live ryder cup 2025Ryder Cup 2025 live golf scores, results, highlights from Day 2 foursomes, four-ball matches - The Sporting News is tracking live scores and standings updates for each day of the 2025 Ryder Cup. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Live Ryder Cup 2025