LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | USA 2.5 – Europe 5.5 In campo i primi tre match!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:57 Che castagna ha rischiato di imbucare Morikawa alla 3! Palla che rimane a pochi cm. Adesso toccherà a Fleetwood per vincere la buca da posizione più favorevole. 13:56 Ultimo match sul tee della 1. Russell Henley – Scottie Scheffler vs Robert McIntyre – Viktor Hovland 13:55 Non riesce a pareggiare la buca DeChambeau che tira troppo forte e troppo alto. Match nuovamente in parità. 13:55 A McIlroy al par 3 della 3 risponde Harri English. Ma la palla del nordirlandese è nel settore giusto e molto più vicina!! 13:54 Che meraviglia di approccio di Fitzpatrick a cui viene concessa la buca. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: U.S.A. 2.5 – Europe 5.5. In campo i primi tre match!

In questa notizia si parla di: ryder - diretta

LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: l’Europa sogna il colpaccio in trasferta

LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: inizia la sfida, l’Europa sogna il colpaccio fuori casa

LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: la sfida USA-Europa al via sul Bethpage Black Course

DIRETTA LIVE - Si comincia! La Ryder Cup 2025 prende il via, Bethpage Black apre le porte alla sfida USA-Europa in una cornice straordinaria. Subito Scheffler e McIlroy in campo - X Vai su X

MotoGP 2025, diretta esclusiva Gp Giappone Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche TV8 In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con MotoGP, Superbike e WEC. MOTOMONDIALE AL TWIN RING MOTEGI – Da g - facebook.com Vai su Facebook

LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: la sfida USA-Europa al via sul Bethpage Black Course - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:06 Immancabile la folla delle grandi occasioni sul tee shot della buca 1, con inclusi anche gli aerei della ... Come scrive oasport.it

Ryder Cup 2025 live golf scores, results, highlights from Day 2 foursomes, four-ball matches - The Sporting News is tracking live scores and standings updates for each day of the 2025 Ryder Cup. Si legge su msn.com