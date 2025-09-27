LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | USA 2.5 – Europe 5.5 In campo i primi due match!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:51 Più facile invece l’attacco di Tyrrell Hatton senza piante davanti. CHE APPROCCIO!!! PALLA DATA!!! 13:50 Colpo difficile intanto alla 1 nel 3° match per Patrick Cantlay che deve passare sopra gli alberi per vedere il green da quella posizione defilata a destra. Ma che colpo ha fatto!! Palla in centro green e possibilità per il compagno Schauffele! 13:49 Va per l’asta DeChambeau che ha tirato fuori un ferro 5 invece di un legno come lo svedese. Non la colpisce bene e rimane corto in bunker! 13:48 Ha ancora un legno in mano Aberg per attaccare il green del par 5 della 4. 🔗 Leggi su Oasport.it
