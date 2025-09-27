LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | USA 2.5 – Europe 5.5 Fleetwood trascina McIlroy ma DeChambeau carica il tifo statunitense!

Oasport.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:28 Putt tirato molto bene di DeChambeau. Non va però per il birdie. Chance da cogliere da parte di Aberg per accorciare a 2 up.  15:28 Recap Ryder Cup Foursome: 3 up alla 10   Bryson DeChambeau – Cameron Young vs Matt Fitzpatrick – Ludvig Aberg 4 up alla 9  Harrish English – Collin Morikawa vs Rory McIlroy – Tommy Fleetwood 1 up alla 8  Xander Schauffele – Patrick Cantlay vs Jon Rahm – Tyrrell Hatton 1 up alla 6  Russell Henley – Scottie Scheffler vs Robert McIntyre – Viktor Hovland 15:25 Bella palla di Fitzpatrick alla 11 per mettere pressione a DeChambeau che avrà un putt tutto tranne che facile. 🔗 Leggi su Oasport.it

live ryder cup 2025 in diretta usa 25 8211 europe 55 fleetwood trascina mcilroy ma dechambeau carica il tifo statunitense

© Oasport.it - LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: U.S.A. 2.5 – Europe 5.5. Fleetwood trascina McIlroy ma DeChambeau carica il tifo statunitense!

In questa notizia si parla di: ryder - diretta

LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: l’Europa sogna il colpaccio in trasferta

LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: inizia la sfida, l’Europa sogna il colpaccio fuori casa

LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: la sfida USA-Europa al via sul Bethpage Black Course

live ryder cup 2025Ryder Cup 2025 live updates: News, scores and highlights from USA vs. Europe Day 2 - Day 2 of the 2025 Ryder Cup rolls on as Team Europe holds a 5 1/2- Lo riporta nypost.com

live ryder cup 2025LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: la sfida USA-Europa al via sul Bethpage Black Course - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:06 Immancabile la folla delle grandi occasioni sul tee shot della buca 1, con inclusi anche gli aerei della ... oasport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Live Ryder Cup 2025