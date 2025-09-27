LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | USA 2.5 – Europe 5.5 3 match a favore degli europei!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:26 Allunga alla 5 McIlroy imbucando un putt per nine scontato!! 2 up Europa nel 2° match! 14:25 DeChambeau trova il primo taglio di rough ma la palla è buona. 14:24 Aberg pianta la palla in fairway alla 7 dal tee shot. 14:23 MacIntyre tira fuori il coniglio dal cappello e imbuca dalla distanza con il putt alla 2 e porta il 4° match in vantaggio per gli europei per 1up!! 14:21 E’ rimasta lì la palla di Fitzpatrick alla 6. Peccato chance mancata! Bello il putt del britannico. Adesso tocca a DeChambeau per pareggiare la buca dalla corta distanza. E non sbaglia. 🔗 Leggi su Oasport.it
