LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | seconda giornata con foursome e fourball

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di Ryder Cup 2025. Il Bethpage Black Course di Farmingdale, New York, la ospita per la prima volta nella sua acclamata storia. I padroni di casa si presentano sul tee della 1, quest'oggi, consci di dover far ben di più rispetto a quanto messo in campo ieri. Il parziale, per il team capitanato da Keegan Bradley, infatti, dice 5.5 a 2.5 per gli ospiti. La compagine messa insieme e orchestrata da Luke Donald, infatti, è arrivata oltreoceano intenta a giocarsi tutte le frecce al proprio arco.

