LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | l’Europa vince entrambe le sessioni ed è avanti 5.5-2.5 dopo il day 1
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.25 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della prima giornata della Ryder Cup 2025 con l’Europa avanti 5.5 a 2.5. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buona notte a tutti voi. 0.23 Il programma di domani sarà lo stesso di oggi: al mattino americano, primo pomeriggio italiano, si partirà con i foursome mentre la serata sarà caratterizzata dai fourballs. 0.21 Ha funzionato quasi tutto alla perfezione per l’Europa: l’unico tasto dolente di questa prima giornata è stato rappresentato dalla coppia composta da Ludvig Åberg e Rasmus Højgaard che ha dato la sensazione, indipendentemente dalla netta sconfitta, di non aver mai trovato la giusta alchimia. 🔗 Leggi su Oasport.it
