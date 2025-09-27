LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | a breve i foursome! Americani costretti a cambiare marcia
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:57 Alle 13:10 ora italiana ci sarà il via alla seconda giornata. Questi i Flight: Bryson DeChambeau – Cameron Young vs Matt Fitzpatrick – Ludvig Aberg Harrish English – Collin Morikawa vs Rory McIlroy – Tommy Fleetwood Xander Schauffele – Patrick Cantlay vs Jon Rahm – Tyrrell Hatton Russell Henley – Scottie Scheffler vs Robert McIntyre – Viktor Hovland 12:54 Visto come ha giocato nei fourball pomeridiani di ieri, Keegan Bradley non ha potuto non convocare Cameron Young anche per i foursome di questa mattina. Dentro, quindi, lui al posto di Justin Thomas. 🔗 Leggi su Oasport.it
