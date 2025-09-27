CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Jasmine Paolini e Sofia Kenin, per il match valido per i sedicesimi di finale del WTA 1000 di Pechino, con il livello del percorso dell’azzurra che si alza, e non di poco, ma che comunque vede l’appena campionessa del Mondo con l’ Italia favorita per la vittoria. Dopo aver vinto la seconda BJK Cup di fila con l’ Italia, Paolini ha iniziato la sua avventura nello swing cinese. Al primo turno, la numero otto del ranking WTA e numero 1 tra le azzurre, ha affrontato Anastasija Sevastova che non si è dimostrata minimante dello stesso livello di una Paolini davvero in formissima: la toscana ha vinto 2-0 (6-1, 6-3), chiudendo il match in 1 ora e 11 minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paolini-Kenin, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: l’azzurra trova una avversaria mai sconfitta