CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di ottavi di finale dell’ATP 500 di Pechino tra Lorenzo Musetti ed il francese Adrian Mannarino. Terzo confronto diretto tra i due con la situazione al momento ferma sull’1-1. Il vincente dell’incontro troverà ai quarti di finale uno tra l’italiano Flavio Cobolli e l’americano Learner Tien. Musetti, ventitreenne di Carrara, si presenta all’appuntamento pechinese a margine della cocente sconfitta rimediata nella finale dell’ATP 250 di Chengdu. Il toscano, mancati due match point, ha ceduto nel tiebreak decisivo al ritrovato cileno Tabilo. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Musetti-Mannarino, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: occasione per consolidare la volata per le Finals