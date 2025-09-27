CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.29 Pecco Bagnaia sta festeggiando alla grande questa vittoria. Non è certo un titolo mondiale, ma per il nostro portacolori è molto di più: la fine di un incubo. Dopo mesi e mesi nei quali ha dovuto combattere più con la moto che con i rivali, sembra che finalmente abbia trovato il bandolo della matassa. Bentornato Pecco! 08.27 Con questi risultati Marc Marquez si avvicina ulteriormente al titolo iridato. Potrà festeggiarlo già domani se suo fratello Alex non lo precederà per 7 punti. CLASSIFICA GENERALE: Marc Marquez comanda con 521 punti contro i 330 di Alex ed i 249 di Bagnaia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Giappone 2025 in DIRETTA: IL BAGNAIA CHE CONOSCIAMO! Sprint dominata dal primo all’ultimo giro!