CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -7 giri: per il momento gara anonima di Alex Marquez che conferma le sue difficoltà a Motegi. Lo spagnolo è nono a 6.4 -7 giri: Bagnaia apre un nuovo giro con 1.500 su Acosta, quindi Mir terzo a 2.288 e Marc Marquez quarto a 2.592 dopo una ennesima scaramuccia tra i due. -8 giri: Marini intanto punta Quartararo per la sesta posizione e conferma l’ottima giornata delle Honda. -8 giri: Bagnaia continua a martellare su ottimi tempi e porta il suo vantaggio a 1.206 su Acosta che sembra mollare! Mir è terzo a 1.750 con Marquez che rimane in scia. -9 giri: Bagnaia vola! 1:43. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Giappone 2025 in DIRETTA: Bagnaia prende subito il comando, 4° Marquez, subito out Bezzecchi