LIVE MotoGP GP Giappone 2025 in DIRETTA | Bagnaia prende subito il comando 4° Marquez subito out Bezzecchi
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -7 giri: per il momento gara anonima di Alex Marquez che conferma le sue difficoltà a Motegi. Lo spagnolo è nono a 6.4 -7 giri: Bagnaia apre un nuovo giro con 1.500 su Acosta, quindi Mir terzo a 2.288 e Marc Marquez quarto a 2.592 dopo una ennesima scaramuccia tra i due. -8 giri: Marini intanto punta Quartararo per la sesta posizione e conferma l’ottima giornata delle Honda. -8 giri: Bagnaia continua a martellare su ottimi tempi e porta il suo vantaggio a 1.206 su Acosta che sembra mollare! Mir è terzo a 1.750 con Marquez che rimane in scia. -9 giri: Bagnaia vola! 1:43. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: motogp - giappone
Quando la prossima gara di MotoGP? GP Giappone 2025: programma, orari, tv, streaming
MotoGP, Marc Marquez: “Bezzecchi è stato strepitoso. Giappone? Vediamo di chiudere il Campionato”
MotoGP, GP Giappone 2025: programma, orari, tv, streaming. Calendario 26-28 settembre a Motegi
Bagnaia dopo la pole in Giappone: "Fantastico poter tornare a guidare, dà gusto" #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #JapaneseGP #Ducati #Bagnaia - X Vai su X
Una delle sorprese negative del venerdì MotoGP in Giappone è sicuramente Álex Márquez. Il pilota spagnolo ha avuto grandi difficoltà nella giornata di oggi, risultando escluso dall'accesso diretto al Q2 di Motegi nel weekend che potrebbe consegnare il titolo - facebook.com Vai su Facebook
MotoGP diretta Sprint GP Giappone: LIVE Motegi - Il racconto in diretta della Gara Sprint del GP del Giappone, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Lo riporta sport.virgilio.it
LIVE MotoGP, GP Giappone 2025 in DIRETTA: Bagnaia conquista la pole! Marc Marquez in prima fila, dalle 08.00 la Sprint Race - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04. Come scrive oasport.it