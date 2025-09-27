LIVE MotoGP GP Giappone 2025 in DIRETTA | Bagnaia conquista la pole! Marc Marquez in prima fila dalle 08.00 la Sprint Race

Oasport.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.45 Appuntamento alle 08.00 per la Sprint Race! 04.43 Francesco Bagnaia ha conquistato la pole-position sul tracciato di Motegi. Una grande prestazione di Pecco, ritrovatosi alla guida della Ducati ufficiale. Il pilota piemontese ha preceduto il sorprendente Joan Mir sulla Honda e il compagno di squadra Marc Marquez in prima fila, che in questo fine-settimana punta a conquistare l’iride matematicamente. In top-10 Franco Morbidelli (6°), Luca Marini (7°) e Marco Bezzecchi (9°). 1 Francesco Bagnaia Ducati – Ducati Lenovo Team 1:42.911 – 222.6 2 Joan Mir Honda – Honda HRC Castrol 1:43. 🔗 Leggi su Oasport.it

live motogp gp giappone 2025 in diretta bagnaia conquista la pole marc marquez in prima fila dalle 0800 la sprint race

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Giappone 2025 in DIRETTA: Bagnaia conquista la pole! Marc Marquez in prima fila, dalle 08.00 la Sprint Race

In questa notizia si parla di: motogp - giappone

Quando la prossima gara di MotoGP? GP Giappone 2025: programma, orari, tv, streaming

MotoGP, Marc Marquez: “Bezzecchi è stato strepitoso. Giappone? Vediamo di chiudere il Campionato”

MotoGP, GP Giappone 2025: programma, orari, tv, streaming. Calendario 26-28 settembre a Motegi

live motogp gp giapponeLIVE MotoGP, GP Giappone 2025 in DIRETTA: Bagnaia conquista la pole! Marc Marquez in prima fila, dalle 08.00 la Sprint Race - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04. Si legge su oasport.it

live motogp gp giapponeMotoGP Giappone, oggi qualifiche e sprint in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming - Oggi si disputano le qualifiche e la gara sprint del GP del Giappone della MotoGP 2025: gli orari e dove vedere l’azione in pista a Motegi in diretta ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Live Motogp Gp Giappone