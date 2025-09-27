LIVE MotoGP GP Giappone 2025 in DIRETTA | Bagnaia all’attacco dalla pole

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara del Gran Premio del Giappone, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2025 della MotoGP. A Motegi è il momento della gara lunga che offre tanti spunti di interesse: Marc Marquez proverà a chiudere ufficialmente il campionato, il fratello Alex tenterà di impedirglielo, mentre Francesco Bagnaia vorrà raccogliere i frutti di un weekend oltremodo positivo. Nella giornata di ieri ‘Pecco’ ha dato un importante segnale di vita, mettendo a segno la migliore giornata della sua complicatissima stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

