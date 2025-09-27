LIVE MotoGP GP Giappone 2025 in DIRETTA | alle 8.00 la Sprint Race Bagnaia sogna dalla pole!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.30 Buongiorno e benvenuti a Motegi, tra 30 minuti esatti scatterà l’attesissima Sprint Race del GP del Giappone. LA GRIGLIA DI PARTENZA LA CRONACA DELLE QUALIFICHE 05.25 Appuntamento alle 08.00 per la Sprint Race! 05.23 Francesco Bagnaia ha conquistato la pole-position sul tracciato di Motegi. Una grande prestazione di Pecco, ritrovatosi alla guida della Ducati ufficiale. Il pilota piemontese ha preceduto il sorprendente Joan Mir sulla Honda e il compagno di squadra Marc Marquez in prima fila, che in questo fine-settimana punta a conquistare l’iride matematicamente. 🔗 Leggi su Oasport.it
