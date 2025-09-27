LIVE Juventus-Roma Women’s Cup calcio femminile in DIRETTA | si assegna il titolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Juventus-Roma, Finale Women’s Cup calcio femminile 2025 in DIRETTA, la Juventus vuole il titolo. Oggi il Romeo Menti di Castellammare di Stabia si vestirà a festa per una partita che profuma di storia. Scendono in campo Juventus Women-Roma, per la finale della prima Coppa della Serie A Women’s Cup, con le ragazze bianconere decise a sollevare il primo premio della stagione e ad aprire l’ennesimo ciclo vincente. Le giocatrici di mister Canzi arrivano alla sfida dopo la vittoria sofferta ma estremamente meritata contro l’Inter (2-1), in una semifinale che ha visto lo spirito di gruppo e la capacità di reagire nei momenti chiave del match. 🔗 Leggi su Oasport.it

