LIVE Juventus-Roma 3-2 Women’s Cup calcio femminile in DIRETTA | Thomas firma il gol che vale il primo trofeo della stagione!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.30 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 19.28 Primo trofeo per le bianconere, anche della prima edizione di questa competizione. La Juventus vince una partita sofferta contro la Roma dopo una grande partita. 96? Finisce qui, Juventus-Roma 3-2 vincono le bianconere il primo trofeo della Women’s Cup. 94? Entra Corelli e fuori Veje nella Roma. 92? Goooooooooooooooool, Thomas, firma la rete che può valere il trofeo, Juventus-Roma 3-2 femminile. 90? Entrambe le squadre provano a vincerla prima dei supplementari. 88? Previsti 4 minuti di recupero. 🔗 Leggi su Oasport.it
