LIVE Juventus-Roma 2-2 Women’s Cup calcio femminile in DIRETTA | pareggia Giugliano!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 80? Se finirà pareggio si andrà ai supplementari. 78? Goooooool, Giugliano di testa trova il pari, Juventus-Roma 2-2 femminile. 76? Spinge la Roma per cercare di arrivare al pareggio. 74? Roma in totale propensione offensiva. 72? Dentro Cascarino per la Juventus. 70? Momento decisivo della partita. 68? Gooooooooooooooooool, Bonansea realizza un gol strepitoso con l’esterno dopo un corner, Juventus-Roma 2-1 femminile. 66? Cross di Pilgrim sul fondo. 64? Fuori Brighton, dentro Godo nella Juventus. 62? Pronto il primo cambio della Juventus. 60? Girelli viene trovata in posizione di fuorigioco. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: juventus - roma
Wesley Juventus: la Roma alza il pressing, i bianconeri valutano ora due alternative per il reparto. Le ultimissime
Calcio, la Tor Tre Teste diventa Juventus Academy a Roma
Calciomercato Juventus, il Brasile mette ancora una volta i bianconeri contro la Roma! Non c’è solo Wesley nel mirino: nel Flamengo c’è un altro giocatore che interessa! Di chi si tratta
Serie A Women's Cup, JUVENTUS-ROMA 1-0: segui in tempo reale. Vangsgaard anticipa Heatley sul primo palo e sigla il vantaggio bianconero (FOTO, VIDEO e DIRETTA) https://is.gd/ZQfKko #AsRoma - X Vai su X
Dalla finale di Coppa Italia a quella della Serie A Women’s Cup. Juventus e Roma tornano a sfidarsi in un atto conclusivo per alzare al cielo il primo trofeo stagionale nel calcio femminile in Italia - facebook.com Vai su Facebook
LIVE - Femminile, Juventus-Roma: le formazioni ufficiali della finale - 30 le giallorosse scendono in campo per l'ultimo atto della Serie A Women's Cup. Segnala ilromanista.eu
LIVE Juventus-Roma, Women’s Cup calcio femminile in DIRETTA: si assegna il titolo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Juventus- oasport.it scrive