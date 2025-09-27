LIVE Juventus-Roma 2-2 Women’s Cup calcio femminile in DIRETTA | pareggia Giugliano!

Oasport.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 80? Se finirà pareggio si andrà ai supplementari. 78? Goooooool, Giugliano di testa trova il pari, Juventus-Roma 2-2 femminile. 76? Spinge la Roma per cercare di arrivare al pareggio. 74? Roma in totale propensione offensiva. 72? Dentro Cascarino per la Juventus. 70? Momento decisivo della partita. 68? Gooooooooooooooooool, Bonansea realizza un gol strepitoso con l’esterno dopo un corner, Juventus-Roma 2-1 femminile. 66? Cross di Pilgrim sul fondo. 64? Fuori Brighton, dentro Godo nella Juventus. 62? Pronto il primo cambio della Juventus. 60? Girelli viene trovata in posizione di fuorigioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

live juventus roma 2 2 women8217s cup calcio femminile in diretta pareggia giugliano

© Oasport.it - LIVE Juventus-Roma 2-2, Women’s Cup calcio femminile in DIRETTA: pareggia Giugliano!

In questa notizia si parla di: juventus - roma

Wesley Juventus: la Roma alza il pressing, i bianconeri valutano ora due alternative per il reparto. Le ultimissime

Calcio, la Tor Tre Teste diventa Juventus Academy a Roma

Calciomercato Juventus, il Brasile mette ancora una volta i bianconeri contro la Roma! Non c’è solo Wesley nel mirino: nel Flamengo c’è un altro giocatore che interessa! Di chi si tratta

live juventus roma 2LIVE - Femminile, Juventus-Roma: le formazioni ufficiali della finale - 30 le giallorosse scendono in campo per l'ultimo atto della Serie A Women's Cup. Segnala ilromanista.eu

LIVE Juventus-Roma, Women’s Cup calcio femminile in DIRETTA: si assegna il titolo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Juventus- oasport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Live Juventus Roma 2