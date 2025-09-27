LIVE Juventus-Roma 2-1 Women’s Cup calcio femminile in DIRETTA | Bonansea riporta avanti le bianconere!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 70? Momento decisivo della partita. 68? Gooooooooooooooooool, Bonansea realizza un gol strepitoso con l’esterno dopo un corner, Juventus-Roma 2-1 femminile. 66? Cross di Pilgrim sul fondo. 64? Fuori Brighton, dentro Godo nella Juventus. 62? Pronto il primo cambio della Juventus. 60? Girelli viene trovata in posizione di fuorigioco. 58? Prova a recuperare Lukasova. 56? Portiere a terra per la Roma, problema fisico per Lukasova. 54? Si cominciano a scaldare le ragazze delle due panchine. 52? Errore delle bianconere, Juventus vicinissima alla rete dopo un tiro mancato. 🔗 Leggi su Oasport.it
