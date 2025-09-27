LIVE Juventus-Roma 1-1 Women’s Cup calcio femminile in DIRETTA | tentativo di Bergamaschi!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 60? Girelli viene trovata in posizione di fuorigioco. 58? Prova a recuperare Lukasova. 56? Portiere a terra per la Roma, problema fisico per Lukasova. 54? Si cominciano a scaldare le ragazze delle due panchine. 52? Errore delle bianconere, Juventus vicinissima alla rete dopo un tiro mancato. 50? Ritmi lenti ancora in questo inizio di secondo tempo. 48? Bergamaschi con un colpo sotto impegna Peyraud-Magnin della Juventus. 46? Inizia il secondo tempo! 18.20 Juventus che va subito in vantaggio, sfiora più volte il raddoppio ma poi è la Roma nel finale di primo tempo a mettere in pari la situazione. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: juventus - roma
Wesley Juventus: la Roma alza il pressing, i bianconeri valutano ora due alternative per il reparto. Le ultimissime
Calcio, la Tor Tre Teste diventa Juventus Academy a Roma
Calciomercato Juventus, il Brasile mette ancora una volta i bianconeri contro la Roma! Non c’è solo Wesley nel mirino: nel Flamengo c’è un altro giocatore che interessa! Di chi si tratta
Serie A Women's Cup, JUVENTUS-ROMA 1-0: segui in tempo reale. Vangsgaard anticipa Heatley sul primo palo e sigla il vantaggio bianconero (FOTO, VIDEO e DIRETTA) https://is.gd/ZQfKko #AsRoma - X Vai su X
Dalla finale di Coppa Italia a quella della Serie A Women’s Cup. Juventus e Roma tornano a sfidarsi in un atto conclusivo per alzare al cielo il primo trofeo stagionale nel calcio femminile in Italia Vai su Facebook
Juventus-Roma: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la finale di Serie A Women's Cup - Le bianconere di Canzi, dopo il successo in semifinale contro l'Inter, si giocano il primo trofeo della stagione ... Segnala tuttosport.com
LIVE Juventus-Roma, Women’s Cup calcio femminile in DIRETTA: si assegna il titolo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Juventus- oasport.it scrive