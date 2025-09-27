LIVE Juventus-Roma 1-1 Women’s Cup calcio femminile in DIRETTA | pareggia Haavi!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 39? Colpo di testa di Bergamaschi che finisce fuori. 37? Partita che scende di ritmo adesso, entrambe le squadre cercano di stare attenti. 35? Bergamaschi di tacco sfiora un gol da cineteca. 33? La Juventus ora prova a venire fuori. 31? Gooooooooool, Haavi, tiro a giro spettacolare che trova il gol, Juventus-Roma 1-1 femminile. 29? Spinge ora la Roma. 27? TRAVERSA di Giugliano da pochi passi. 25? Pilgrim dalla distanza manda a lato. 23? Bonansea gioca in un posizione ibrida tra ala e mezzala. 21? Juventus che spinge, momento migliore per le bianconere. 19? Punizione di Schatzer, non ne approfittano i bianconeri in area di rigore. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: juventus - roma
Wesley Juventus: la Roma alza il pressing, i bianconeri valutano ora due alternative per il reparto. Le ultimissime
Calcio, la Tor Tre Teste diventa Juventus Academy a Roma
Calciomercato Juventus, il Brasile mette ancora una volta i bianconeri contro la Roma! Non c’è solo Wesley nel mirino: nel Flamengo c’è un altro giocatore che interessa! Di chi si tratta
Serie A Women's Cup, JUVENTUS-ROMA 1-0: segui in tempo reale. Vangsgaard anticipa Heatley sul primo palo e sigla il vantaggio bianconero (FOTO, VIDEO e DIRETTA) https://is.gd/ZQfKko #AsRoma - X Vai su X
Dalla finale di Coppa Italia a quella della Serie A Women’s Cup. Juventus e Roma tornano a sfidarsi in un atto conclusivo per alzare al cielo il primo trofeo stagionale nel calcio femminile in Italia Vai su Facebook
Juventus-Roma: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la finale di Serie A Women's Cup - Le bianconere di Canzi, dopo il successo in semifinale contro l'Inter, si giocano il primo trofeo della stagione ... Come scrive tuttosport.com
LIVE Juventus-Roma, Women’s Cup calcio femminile in DIRETTA: si assegna il titolo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Juventus- Si legge su oasport.it