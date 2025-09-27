LIVE Juventus-Roma 1-1 Women’s Cup calcio femminile in DIRETTA | pareggia Haavi!

Oasport.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 39? Colpo di testa di Bergamaschi che finisce fuori. 37? Partita che scende di ritmo adesso, entrambe le squadre cercano di stare attenti. 35? Bergamaschi di tacco sfiora un gol da cineteca. 33? La Juventus ora prova a venire fuori. 31? Gooooooooool, Haavi, tiro a giro spettacolare che trova il gol, Juventus-Roma 1-1 femminile. 29? Spinge ora la Roma. 27? TRAVERSA di Giugliano da pochi passi. 25? Pilgrim dalla distanza manda a lato. 23? Bonansea gioca in un posizione ibrida tra ala e mezzala. 21? Juventus che spinge, momento migliore per le bianconere. 19? Punizione di Schatzer, non ne approfittano i bianconeri in area di rigore. 🔗 Leggi su Oasport.it

