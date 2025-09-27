LIVE Juventus-Roma 1-0 Women’s Cup calcio femminile in DIRETTA | sblocca subito la partita Vangsgaard!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5? Goooooooooool, Vangsgaard, cross in mezzo che trova il piatto perfetto dell’attaccante, Juventus-Roma 1-0 femminile. 3? Prima conclusione della Roma con Giugliano, con il destro non trova la porta dal limite. 1? Inizia la partita! 17.28 Tutto pronto per l’inizio della partita. 17.25 Ingresso in campo delle giocatrici. 17.21 La Juventus è la favorita numero uno per la vittoria del titolo. 17.16 La Roma arriva alla finale dopo la larga vittoria nel derby contro la Lazio. 17.11 La Juventus arriva alla finale dopo aver battuto l’Inter 2-1. 17.07 Prima storica finale della competizione che si gioca allo stadio Romeo Menti. 🔗 Leggi su Oasport.it
