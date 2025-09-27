LIVE Juventus-Roma 0-0 Women’s Cup calcio femminile in DIRETTA | si parte!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.28 Tutto pronto per l’inizio della partita. 17.25 Ingresso in campo delle giocatrici. 17.21 La Juventus è la favorita numero uno per la vittoria del titolo. 17.16 La Roma arriva alla finale dopo la larga vittoria nel derby contro la Lazio. 17.11 La Juventus arriva alla finale dopo aver battuto l’Inter 2-1. 17.07 Prima storica finale della competizione che si gioca allo stadio Romeo Menti. 17.02 Ecco le formazioni ufficiali: Juventus: Peyraud-Magnin, Lenzini, Salvai, Harviken, Thomas, Brighton, Schatzer, Tatiana Pinto, Bonansea, Vangsgaard, Girelli. A disposizione: De Jong, Carbonell, Kullberg, Rosucci, Beccari, Walti, Godo, Cascarino, Libran Quiroga, Calligaris, Krumbiegel, Cambiaghi. 🔗 Leggi su Oasport.it
