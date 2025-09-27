LIVE Italia-Polonia Mondiali volley 2025 in DIRETTA | serve un’impresa titanica contro i favoriti
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CECHIA-BULGARIA DI VOLLEY DALLE 8.30 12.01 La rosa della Polonia: 3 Jakub Popiwczak L 4 Marcin Komenda S 6 Bartosz Kurek (C) O 9 Wilfredo Leon Venero OH 12 Artur Szalpuk OH 15 Jakub Kochanowski MB 16 Kamil Semeniuk OH 18 Maksymilian Granieczny L 21 Tomasz Fornal OH 34 Szymon Jakubiszak MB 35 Kewin Sasak O 73 Jakub Nowak MB 96 Jan Firlej S 99 Norbert Huber MB 11.58 Per molti quella odierna sarà la vera finale di questa rassegna iridata. Chi vince se la vedrà domani contro la rivelazione Bulgaria. 11.57 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Italia-Polonia, semifinale dei Mondiali di volley 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it
