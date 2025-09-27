LIVE Italia-Polonia 3-0 Mondiali volley 2025 in DIRETTA | FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.09 ITALIA-POLONIA 3-0: 25-21, 25-22, 25-23. Adesso la FIVB dovrà rifare la grafica per la finale, visto che aveva pubblicato Polonia-Bulgaria alle 12.30. 14.07 Domani non prendete impegni: alle 12.30 la finale tra Italia e Bulgaria. 14.06 La Polonia è una selezione di grandi campioni, ma l’Italia è una SQUADRA, un gruppo superlativo, che lotta per la Nazione e la Bandiera. Ed è per questo che ha dominato! 25-23 LA PIPE DI MICHIELETTOOOOOOOOOOOOOO!!!! SIAMO IN FINALEEEEEEEEEEEEE!!! IMMENSIIIIIIIIIIII!!!! POLONIA LETTERALMENTE FRANTUMATAAAAAAAAAAAAAAA!!! 24-23 Porro murato da Huber. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: italia - polonia
Italia-Polonia, semifinale Nations League volley femminile 2025: orario, programma, tv, streaming
Lo sport e i suoi cicli. Calcio e tennis ribaltati in Italia, Swiatek e Kubica risollevano la Polonia
Volley, il tabellone dell’Italia alla Final Eight di Nations League: evitate Brasile e Polonia
Italia-Polonia, semifinale del Mondiale di volley maschile nelle Filippine La diretta - X Vai su X
Mondiali di volley, alle ore 12.30 la semifinale Italia-Polonia - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Italia-Polonia 2-0, Mondiali volley 2025 in DIRETTA: black-out azzurro e Bottolo sostituito, 5-10 - 19 Imprendibile stavolta la parallela di Leon. Scrive oasport.it
Italia-Polonia, diretta Mondiale volley: la semifinale in tempo reale - I campioni del mondo in carica contendono alla selezione di Grbic il ritorno all'ultimo atto del torneo, dove si sono già affrontati nel 2022 ... Riporta tuttosport.com