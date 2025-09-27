LIVE Italia-Polonia 3-0 Mondiali volley 2025 in DIRETTA | FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.09 ITALIA-POLONIA 3-0: 25-21, 25-22, 25-23. Adesso la FIVB dovrà rifare la grafica per la finale, visto che aveva pubblicato Polonia-Bulgaria alle 12.30. 14.07 Domani non prendete impegni: alle 12.30 la finale tra Italia e Bulgaria. 14.06 La Polonia è una selezione di grandi campioni, ma l’Italia è una SQUADRA, un gruppo superlativo, che lotta per la Nazione e la Bandiera. Ed è per questo che ha dominato! 25-23 LA PIPE DI MICHIELETTOOOOOOOOOOOOOO!!!! SIAMO IN FINALEEEEEEEEEEEEE!!! IMMENSIIIIIIIIIIII!!!! POLONIA LETTERALMENTE FRANTUMATAAAAAAAAAAAAAAA!!! 24-23 Porro murato da Huber. 🔗 Leggi su Oasport.it

