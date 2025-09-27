LIVE Italia-Polonia 3-0 Mondiali volley 2025 in DIRETTA | capolavoro azzurro la SQUADRA demolisce le individualità polacche
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.14 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di pomeriggio. Continuate a seguirci: abbiamo ancora le finali degli Europei di flag football e di baseball. E sì, c’è sempre l’Italia! Un saluto sportivo. 14.13 Appuntamento dunque a domenica 28 settembre, alle ore 12.30, per la finale Italia-Bulgaria. 14.12 Attenzione domani alla Bulgaria di Blengini, ex ct azzurro che avrà un sassolino da togliersi e dunque andrà rispettato. 14.10 15 punti per Romanò, 12 per Michieletto, 6 per Russo, 4 per Bottolo, 3 per Giannelli, Porro e Gargiulo, 2 per Anzani e un superlativo Sani, decisivo quando è entrato per la battuta. 🔗 Leggi su Oasport.it
