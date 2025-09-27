LIVE Italia-Polonia 2-0 Mondiali volley 2025 in DIRETTA | Sani entra in battuta e risolve il secondo set 25-22

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.31 11 punti sin qui per Romanò, 7 Michieletto, 3 a testa per Bottolo, Russo e Gargiulo. Per la Polonia Leon è a 9. 13.30 Non abbiamo fatto ancora niente. La partita è lunga: calma, coraggio e umiltà. 25-22 SANIIIIIIIIIIIIIIIII!!! INCREDIBILEEEEEEEEEEEEE!!! ACEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! ITALIA-POLONIA 2-0! 24-22 BOTTOLOOOOOOOOOOOO!!! Parallela spaventosa dopo la difesa di Giannelli su Semeniuk! Non c’è il tocco, confermato l’errore di Semeniuk. 23-22 Lunga la parallela di Semeniuk. Richiesta di moviola per un tocco a muro. Entra Sani per la battuto. 🔗 Leggi su Oasport.it

