LIVE Italia-Polonia 2-0 Mondiali volley 2025 in DIRETTA | black-out azzurro e Bottolo sostituito 5-10
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-14 Free ball per l’Italia e diagonale di Porro. 11-14 Muro di Giannelli su Sasak. 10-14 Parallela di Romanò. 9-14 Primo tempo di Kochanowski. 9-13 Viene difeso Romanò, poi pipe di Michieletto. 8-13 Mani fuori di Leon. 8-12 Muro di Russo su Leon, ma adesso Giannelli non è preciso in palleggio e, di conseguenza, l’attacco si è inceppato. 7-12 Ancora una parallela di Sasak, che da anello debole si sta ergendo a trascinatore della Polonia. 7-11 Lunga la battuta di Fornal. 6-11 Anzani calpesta la riga di fondo e commette fallo in battuta. 6-10 Diagonale di Michieletto. 🔗 Leggi su Oasport.it
