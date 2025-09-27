LIVE Italia-Polonia 1-0 Mondiali volley 2025 in DIRETTA | gli azzurri risalgono da 7-11 e si aggiudicano il primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Leon sorprende gli azzurri con un pallonetto. Inizia il secondo set con Gargiulo in battuta. 13.00 Bisogna cercare di limitare gli errori in battuta. Ci sono ancora margini per salire di livello. 12.59 6 punti fin qui per Romanò, 3 per Michieletto, 2 Gargiulo. Un solo punto per Bottolo, ma è stato quello che ha consegnato il primo set agli azzurri. 12.58 La reazione mentale degli azzurri è stata importante quando si sono ritrovati sotto 7-11. Con pazienza hanno recuperato un punticino per volta, lavorando bene in particolare con la difesa. 25-21 Bottolo non trema e va a segno in diagonale. 🔗 Leggi su Oasport.it

