LIVE Italia-Polonia 0-0 Mondiali volley 2025 in DIRETTA | inizia la semifinale forfait di Kurek
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CECHIA-BULGARIA DI VOLLEY DALLE 8.30 0-1 Subito una ricezione problematica di Balaso, fuori l’attacco di Romanò. 12.31 Inizia la semifinale. Polonia in battuta. 12.28 Nella Polonia gioca Sasak come opposto: Kurek fermato da un problema muscolare agli addominali. 12.27 Giannelli-Romanò, Michieletto-Bottolo, Russo-Gargiulo, libero Balaso. Questo il sestetto dell’Italia. 12.25 Ed ora l’inno polacco. 12.24 Inno nazionale italiano. 12.20 Ha fatto discutere la gaffe della FIVB, che ieri ha pubblicato il programma della finale per l’oro di domani tra Polonia e Bulgaria. 🔗 Leggi su Oasport.it
