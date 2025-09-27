CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.31 L’Italia sarà in battuta nella parte alta del primo inning. 19.28 I clienti più scomodi del lineup olandese saranno Didi Gregorius e Jonathan Schoop, entrambi con trascorsi in MLB. In generale, quasi tutti gli olandesi militano (o hanno militato) nelle Minors americane. 19.24 Martins è un lanciatore destro molto esperto, di 38 anni e con esperienze in MLB. 19.23 Il pitcher partente dei padroni di casa sarà Shairon Martis. 19.22 Il lineup dell’Olanda: Didi Gregorius. Jonathan Schoop. Hendrik Clementina. Sharlon Schoop. Juremi Profar. Eugene Helder. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Olanda, Europei baseball 2025 in DIRETTA: tra poco la sfida a lungo attesa a Rotterdam