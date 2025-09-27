LIVE Italia-Olanda 5-6 Europei baseball 2025 in DIRETTA | serve un miracolo nell’ultimo inning
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0 ball, 2 strike. Gira a vuoto Morresi: strike. Siamo ancora vivi. Base su ball concessa da Estanista. Guevara Ducato in prima base, 2 out. Lorenzo Morresi deve inventarsi qualcosa. Non è facile, non è il nostro battitore di punta. 3 ball, 2 strike. Conto pieno. Foul. Foul. 2 ball, 2 strike. 2 ball, 1 strike. 1 ball, 1 strike. Strike-out con tre lanci. Estanista fa impazzire lo stadio di Rotterdam. 2 out, adesso serve un miracolo gigantesco. Guevara Ducato in battuta. Secondo strike. Strike. Lasaracina eliminato al volo. Ci aggrappiamo al capitano Alberto Mineo: sostanzialmente è l’ultima speranza, o quasi. 🔗 Leggi su Oasport.it
