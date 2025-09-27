CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E’ comunque indubbiamente una bella finale. Gli azzurri sono ancora in corsa nonostante i notevoli problemi sul monte. Ci salviamo! Jonathan Schoop eliminato in prima base. Si chiude il sesto inning: ITALIA-OLANDA 5-6. 2 ball, 0 strike. Ball. Ricordiamo che una nuova base su ball porterebbe in automatico un punto all’Olanda. Ennesimo cambio sul monte, Cervelli non sa più che pesci prendere. Dentro Mattia Sireus per Angelo Palumbo. D’altronde la coperta è corta, e non lo scopriamo oggi. Base su ball concessa da Palumbo. Basi piene per l’Olanda, con 2 eliminati. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Olanda 5-6, Europei baseball 2025 in DIRETTA: gli azzurri si salvano nella parte bassa del 6° inning