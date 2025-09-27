LIVE Italia-Olanda 5-6 Europei baseball 2025 in DIRETTA | gli azzurri si salvano nella parte bassa del 6° inning
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E’ comunque indubbiamente una bella finale. Gli azzurri sono ancora in corsa nonostante i notevoli problemi sul monte. Ci salviamo! Jonathan Schoop eliminato in prima base. Si chiude il sesto inning: ITALIA-OLANDA 5-6. 2 ball, 0 strike. Ball. Ricordiamo che una nuova base su ball porterebbe in automatico un punto all’Olanda. Ennesimo cambio sul monte, Cervelli non sa più che pesci prendere. Dentro Mattia Sireus per Angelo Palumbo. D’altronde la coperta è corta, e non lo scopriamo oggi. Base su ball concessa da Palumbo. Basi piene per l’Olanda, con 2 eliminati. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: italia - olanda
Quando gioca l’Italia di volley con Serbia, Ucraina, Slovenia e Olanda: orari Nations League 2025, tv, streaming
“Via da Roma con tutta la famiglia. Qui in Olanda stipendio doppio e costo della vita uguale all’Italia”
Quando gioca l’Italia di volley femminile: orari partite con Belgio, Serbia, Turchia e Olanda. Dove vederle in tv e streaming
A Rotterdam, l’Italia ha battuto la Rep Ceca in semifinale per 8-5 Ed è in finale dell’Europeo Domani con la vincente di Olanda-Spagna C.BENEDETTI/OLDMANAGENCY - facebook.com Vai su Facebook
Volley, l’Italia batte l’Olanda e firma la terza vittoria in amichevole. Provato il modulo con 3 schiacciatori - - X Vai su X
LIVE Italia-Olanda 1-2, Europei baseball 2025 in DIRETTA: home run di Lasaracina, ma gli azzurri sprecano a basi piene - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca di Italia- Lo riporta oasport.it
Federazione Italiana Nuoto - Mondiali. Olanda-Italia 10-5. Sfida al Canada per il pass olimpico - Le azzurre cedono la semifinale per il quinto posto contro le campionesse in carica e d'Europa. Segnala federnuoto.it