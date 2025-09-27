LIVE Italia-Olanda 5-6 Europei baseball 2025 in DIRETTA | basi piene ma Mendez spegne gli azzurri
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Altro home run sfiorato, ma anche Helder viene eliminato al volo. L’Italia si salva con la difesa, più che con il monte di lancio. Termina il settimo inning: ITALIA-OLANDA 5-6. E’ andata di stra-lusso.Sfioricampo sfiorato da Profar, che viene eliminato al volo. Helder sul piatto. Strike-out. Profar in battuta. 0 ball, 2 strike. Foul. 0 ball, 1 strike. Singolo di Clementina. L’Olanda sta vincendo questa finale perché ha un bullpen di un altro livello rispetto agli azzurri. Sharlon Schoop in battuta. 0 ball, 1 strike. Sireus sul monte contro Clementina. Si va nella parte bassa del settimo inning. 🔗 Leggi su Oasport.it
