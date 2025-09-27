LIVE Italia-Olanda 2-5 Europei baseball 2025 in DIRETTA | troppe difficoltà sul monte scappano via i padroni di casa

Oasport.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Dopo 3 ball, Lasaracina viene eliminato al volo. Terzo out. Si va nella parte bassa del quinto inning, ma gli azzurri sembrano scoraggiati. La partita è ancora lunga, serve una reazione. 2 ball, 0 strike. 1 ball, 0 strike. Serata storta per Martini Parilli, forse il miglior giocatore dell’Italia in questo Europeo. Eliminato in prima base, già 2 out. Lasaracina in battuta. 2 ball, 1 strike. 1 ball, 1 strike. 0 ball, 1 strike. Gonzalez eliminato al volo al primo lancio. Tocca a Martini Parilli. Noel Gonzalez in battuta contro Martis nella parte alta del quinto inning. 🔗 Leggi su Oasport.it

live italia olanda 2 5 europei baseball 2025 in diretta troppe difficolt224 sul monte scappano via i padroni di casa

© Oasport.it - LIVE Italia-Olanda 2-5, Europei baseball 2025 in DIRETTA: troppe difficoltà sul monte, scappano via i padroni di casa

In questa notizia si parla di: italia - olanda

Quando gioca l’Italia di volley con Serbia, Ucraina, Slovenia e Olanda: orari Nations League 2025, tv, streaming

“Via da Roma con tutta la famiglia. Qui in Olanda stipendio doppio e costo della vita uguale all’Italia”

Quando gioca l’Italia di volley femminile: orari partite con Belgio, Serbia, Turchia e Olanda. Dove vederle in tv e streaming

LIVE Italia-Olanda, Europei baseball 2025 in DIRETTA: azzurri per l’impresa nella tana del lupo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca di Italia- Scrive oasport.it

live italia olanda 2LIVE Italia-Argentina 3-0, Mondiali volley 2025 in DIRETTA: si è accesa la scintilla! Azzurri ai quarti di finale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE QUANDO SI GIOCA IL QUARTO DI FINALE DELL'ITALIA? Riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Italia Olanda 2