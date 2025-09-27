LIVE Italia-Olanda 1-2 Europei baseball 2025 in DIRETTA | cambio di pitcher per gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Quarto inning, parte alta. Si entra nella seconda parte del lineup italiano con Alberto Mineo, opposto al temibile veterano Martis. Ottimo doppio gioco difensivo degli azzurri, eliminati sia Schoop sia Clementina. Termina il terzo inning: ITALIA-OLANDA 1-2. 1 ball, 2 strike. 0 ball, 2 strike. 0 ball, 1 strike. E alla fine Schoop guadagna la base su ball. Clementina in battuta. Foul. 3 ball, 2 strike. Conto pieno. Altro foul. Non riesce a chiudere Fandino Hidalgo. Foul. 2 ball, 2 strike. Foul. 1 ball, 2 strike. 1 ball, 1 strike. 1 ball, 0 strike. Gregorius eliminato al volo. 🔗 Leggi su Oasport.it

