LIVE Italia-Olanda 0-0 Europei baseball 2025 in DIRETTA | iniziata la finale

Oasport.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1 ball, 1 strike. Adesso Matteo Bocchi sul monte contro il temibile Didi Gregorius. Martini Parilli eliminato al volo. Termina il primo inning offensivo dell’Italia. Singolo di Gonzalez, che avanza in prima base. Martini Parilli in battuta. 3 ball, 2 strike. Conto pieno. Foul. 2 ball, 2 strike. 2 ball, 1 strike. 2 ball, 0 strike. Altro strike-out. Partenza a razzo di Martis. Gonzalez in battuta. 1 ball, 2 strike. 0 ball, 2 strike. Strike-out per Angioi. Batista De Jesus in battuta. Foul. 1 ball, 2 strike. Si comincia! Angioi in battuta contro Martis. 19. 🔗 Leggi su Oasport.it

