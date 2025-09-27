LIVE Italia-Bulgaria Mondiali volley 2025 in DIRETTA | gli azzurri si giocano il titolo contro la rivelazione del torneo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Italia-Bulgaria, Finale dei Mondiali di volley 2025. Gli azzurri difendono il titolo conquistato nel 2022, mentre la Bulgaria, allenata dal ct italiano Gianlorenzo Blengini, torna a giocarsi un oro a distanza di ben 55 anni: all’epoca fu sconfitta dalla Germania Est. L’Italia è approdata all’ultimo atto dopo aver superato nell’ordine Argentina (3-0), Belgio (3-0) e, soprattutto, la grande favorita Polonia (3-0): la selezione tricolore, dopo una fase a gironi con qualche stento, ha letteralmente cambiato marcia nella fase ad eliminazione diretta, crescendo partita dopo partita. 🔗 Leggi su Oasport.it

