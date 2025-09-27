LIVE Errani Paolini-Khromacheva Sutjiadi 6-3 6-2 WTA Pechino 2025 in DIRETTA | esordio agevole per le campionesse olimpiche

Oasport.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.25 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di ErraniPaolini-KhromachevaSutjiadi. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi, 8.23 Le azzurre ritroveranno quindi Lyudmyla Kichenok pochissimi giorni dopo la semifinale della Billie Jean King Cup. In quell’occasione l’ucraina ha fatto coppia con Marta Kostyuk, perdendo nettamente per 6-2, 6-3. 8.21 Al prossimo turno ErraniPaolini affronteranno Lyudmyla Kichenok ed Ellen Perez, coppia specialista e da non sottovalutare. 🔗 Leggi su Oasport.it

live errani paolini khromacheva sutjiadi 6 3 6 2 wta pechino 2025 in diretta esordio agevole per le campionesse olimpiche

© Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Khromacheva/Sutjiadi 6-3, 6-2, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: esordio agevole per le campionesse olimpiche

In questa notizia si parla di: errani - paolini

LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-6, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: le azzurre si fermano in semifinale

LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-3, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: set e break di svantaggio per le azzurre

LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-1, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: le azzurre provano a reagire

live errani paolini khromachevaA che ora Errani/Paolini-Khromacheva/Sutjiadi, WTA Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming - La difesa del titolo da parte di Sara Errani e Jasmine Paolini nel tabellone di doppio femminile del WTA 1000 di Pechino inizierà domani, sabato 27 ... Scrive oasport.it

LIVE Errani/Paolini-Khromacheva/Sutjiadi, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: inizia la volata per il n.1 nel ranking - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'incontro tra Errani/Paolini e ... oasport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Live Errani Paolini Khromacheva