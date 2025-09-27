LIVE Errani Paolini-Khromacheva Sutjiadi 6-3 3-2 WTA Pechino 2025 in DIRETTA | tante chance sprecate dalle azzurre fisioterapista per la russa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Irina Khromacheva ha chiesto l’intervento del fisioterapista. 3-2 Gioco KhromachevaSutjiadi: Paolini non controlla la risposta di dritto. 40-40 Paolini stecca il dritto dal centro. Altro deciding point. 30-40 Risposta vincente di dritto di Paolini 30-30 Buona prima di Khromacheva, chiude al volo Sutjiadi 15-30 Risposta vincente di dritto di Paolini che va a segno in lungolinea. 15-15 Larga la volee a campo aperto di Sutjiadi che aveva letto bene le intenzioni di Paolini. 15-0 Larga la risposta di rovescio di Paolini Al servizio Irina Khromacheva 3-1 Gioco ErraniPaolini: bellissimo dritto lungolinea di Sarita che va a segno in un fazzoletto e chiude il game. 🔗 Leggi su Oasport.it

