CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda 15-30 Paolini impatta bene il dritto e trova il vincente con l’incrociato. 15-15 Khromacheva non controlla la volee messa sotto pressione dai passanti delle azzurre. 15-0 Lunga la risposta di Paolini Al servizio Aldila Sutjiadi 2-0 Gioco ErraniPaolini: si ferma in rete la risposta di Khromacheva. 40-15 Spinge da fondo Paolini, non controlla Sutjiadi 30-15 La toscana gira bene intorno alla palla e chiude con l’accelerazione di dritto 15-15 Paolini gestisce bene la risposta dell’indonesiana e la costringe ad una complicata demivolee, la quale permette ad Errani di chiudere. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Errani/Paolini-Khromacheva/Sutjiadi 6-3, 2-0, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: break in apertura di secondo set