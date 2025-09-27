LIVE Errani Paolini-Khromacheva Sutjiadi 0-0 WTA Pechino 2025 in DIRETTA | inizia il torneo delle azzurre
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Al servizio Jasmine Paolini PRIMO SET 6.59 Termina il warm-up 6.57 La difesa del titolo delle italiane inizierà contro Irina Khromacheva ed Aldila Sutjiadi, coppia al secondo torneo insieme. Le due hanno giocato il torneo di Montreal perdendo al primo turno da TownsendZhang 7-6, 7-5. Nessuna delle due giocatrici è una grande specialista anche se hanno vinto rispettivamente 10 e 5 titoli nell’arco delle loro carriere. 6.55 Inizia il riscaldamento pre-match 6.55 Le quattro giocatrici si avvicinano a rete per il sorteggio e le foto di rito. 6.54 Entrano in campo le due coppie 6. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: errani - paolini
LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-6, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: le azzurre si fermano in semifinale
LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-3, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: set e break di svantaggio per le azzurre
LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-1, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: le azzurre provano a reagire
#Panatta, messaggio per #Errani e #Paolini: "Hanno dimostrato che...". Poi la frecciatina ai rivali di #Sinner e #Alcaraz - X Vai su X
Errani e Paolini, guerriere senza paura. Cocciaretto e Bronzetti, grinta e talento purissimo. Grant, la freschezza del futuro. E la guida sapiente di capitan Garbin. Insieme hanno scritto la storia: Billie Jean King Cup conquistata, l’inno di Mameli che risuona nel - facebook.com Vai su Facebook
A che ora Errani/Paolini-Khromacheva/Sutjiadi, WTA Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming - La difesa del titolo da parte di Sara Errani e Jasmine Paolini nel tabellone di doppio femminile del WTA 1000 di Pechino inizierà domani, sabato 27 ... Da oasport.it
LIVE Errani/Paolini-Khromacheva/Sutjiadi, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: inizia la volata per il n.1 nel ranking - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'incontro tra Errani/Paolini e ... Segnala oasport.it