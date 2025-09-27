LIVE Cobolli-Tien ATP Pechino 2025 in DIRETTA | prova di maturità contro l’emergente americano
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Flavio Cobolli e Learner Tien, valido per gli ottavi di finale dell’ ATP 500 di Pechino con l’azzurro che si trova davanti ad una vera e propria prova di maturità, contro un tennista emergente ma allo stesso tempo pericoloso ove mai dovesse beccare la serata giusta. Il cammino di Cobolli è iniziato come meglio non poteva, con la meravigliosa vittoria nel primo turno contro Andrey Rublev per 2-0 (7-6, 6-3), con l’azzurro che ha vinto il primo set da una situazione di 2-5 in svantaggio: ciò dimostra l’incredibile forza mentale del romano, mentre ha fatto emergere, ancora una volta, i limiti del russo, che non riesce a staccarsi dal suo periodo buio. 🔗 Leggi su Oasport.it
