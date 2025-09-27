CLICCA QUA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:15 Si fermano davanti, non c’è collaborazione tra le atlete. 9:12 Concluso il secondo giro, sono rimaste in venti davanti e ci sono tutte e tre le azzurre! 9:11 Rientra Elena de Laurentiis. 9:10 Accelerazione in gruppo, perde qualcosa Elena de Laurentiis. 9:09 Sono molte le atlete che si stanno staccando su questa salita dal fondo lastricato. 9:08 Secondo passaggio sulla Côte de Kimihurura, inizia a sgranarsi il gruppo. 9:05 Ripresa Antoine Cermanová sulla salita. 9:03 Cicliste che stanno affrontando per la seconda volta la Côte de Kigali Golf di 0.8 km 8. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Ciclismo femminile, Mondiali juniores 2025 in DIRETTA: venti davanti, ci sono tutte le azzurre dentro