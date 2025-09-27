LIVE Ciclismo femminile Mondiali juniores 2025 in DIRETTA | un giro alla conclusione
CLICCA QUA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:06 Rientra de Laurentiis, che sfrutta il rallentamento in gruppo. 10:05 Rimangono in 15 davanti, perde qualcosa Elena de Laurentiis. 10:03 Anja Grossmann (Svizzera) a fare l’andatura in testa al gruppo. 10:01 Si staccano subito diverse atlete. 10:00 Inizia il penultimo passaggio sulla Côte de Kimihurura di 1.3 km al 6.3% medio. 9:58 20 km al traguardo. 9:57 Rientra il duo olandese. Gruppo che, di nuovo, si ferma dopo la salita. 9:55 Si staccano Megan Arens e Roos Müller (Paesi Bassi). 9:53 Penultimo passaggio sulla Côte de Kigali Golf di 0.8 km 8.1%. 🔗 Leggi su Oasport.it
