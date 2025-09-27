LIVE Ciclismo femminile Mondiali juniores 2025 in DIRETTA | Leyre Almena davanti gruppo a 20?

CLICCA QUA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:30 Vantaggio della battistrada che è diminuito a 12? sull’ascesa. 9:28 Inizia il terzo passaggio sulla Côte de Kigali Golf. 9:26 Leyre Almena ha vinto, quest’anno, la Volta a la Marina – Trofeu Villa d’Ondara. 9:24 30? il vantaggio della spagnola, sul gruppo che è tornato numeroso. 9:22 40 km al traguardo. 9:21 Abbandona la corsa, anche, Anna Hanáková (Repubblica Ceca). 9:20 Attacco di Leyre Almena (Spagna). 9:18 Ritiro anche per Maèva Plagniol (Francia), finora giornata no per le transalpine. 9:16 Viene comunicato l’abbandono di Megan Botha (Sudafrica). 🔗 Leggi su Oasport.it

