LIVE Ciclismo femminile Mondiali juniores 2025 in DIRETTA | Leyre Almena davanti gruppo a 20?
CLICCA QUA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:30 Vantaggio della battistrada che è diminuito a 12? sull’ascesa. 9:28 Inizia il terzo passaggio sulla Côte de Kigali Golf. 9:26 Leyre Almena ha vinto, quest’anno, la Volta a la Marina – Trofeu Villa d’Ondara. 9:24 30? il vantaggio della spagnola, sul gruppo che è tornato numeroso. 9:22 40 km al traguardo. 9:21 Abbandona la corsa, anche, Anna Hanáková (Repubblica Ceca). 9:20 Attacco di Leyre Almena (Spagna). 9:18 Ritiro anche per Maèva Plagniol (Francia), finora giornata no per le transalpine. 9:16 Viene comunicato l’abbandono di Megan Botha (Sudafrica). 🔗 Leggi su Oasport.it
Il ciclismo femminile italiano brilla nel mondo, altra impresa maiuscola che vede tra i protagonisti delle giovanissime atlete azzurre.
A Kigali è nata la prima campionessa del mondo U23 su strada. L’Italia con Eleonora Ciabocco ha sfiorato il podio: la sua rabbia racconta quanto il ciclismo femminile stia crescendo, dentro e fuori dall’Europa. - X Vai su X
Gian Luca Andrina presidente della Bft Burzoni VO2 fa un bilancio della situazione del ciclismo giovanile femminile in Italia e del grande lavoro della sua squadra. Ascolta l'intervista completa nella nuova puntata di #blablabike #tuttobici #cycling #tuttobici - facebook.com Vai su Facebook
