LIVE Ciclismo femminile Mondiali juniores 2025 in DIRETTA | inizia la prova iridata

Il percorso iridato prevede un circuito di 15.1 km che le cicliste affronteranno 5 volte. Nel percorso le cicliste affronteranno 2 salite, che saranno ripetute cinque volte ciascuna: la prima è la Côte de Kigali Golf di 0.8 km 8.1% (max 14%). La seconda e ultima salita è la Côte de Kimihurura (già affrontata nella prova a cronometro), caraterizzata dal fondo lastricato, di 1.3 km al 6.3% medio. Lo scolllnamento si trova a 1.1 km dal traguardo. Sono 74 i km che affronteranno le atlete, la partenza e l'arrivo sono situate nel Convention Centre di Kigali.

