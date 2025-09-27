LIVE Ciclismo femminile Mondiali juniores 2025 in DIRETTA | inizia la prova iridata
CLICCA QUA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8:25 Il percorso iridato prevede un circuito di 15.1 km che le cicliste affronteranno 5 volte. Nel percorso le cicliste affronteranno 2 salite, che saranno ripetute cinque volte ciascuna: la prima è la Côte de Kigali Golf di 0.8 km 8.1% (max 14%). La seconda e ultima salita è la Côte de Kimihurura (già affrontata nella prova a cronometro), caraterizzata dal fondo lastricato, di 1.3 km al 6.3% medio. Lo scolllnamento si trova a 1.1 km dal traguardo. 8:22 Sono 74 i km che affronteranno le atlete, la partenza e l’arrivo sono situate nel Convention Centre di Kigali. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ciclismo - femminile
Diretta Rai Sport Sabato 5 Luglio 2025 Ciclismo Tour de France 1a Tappa, Europei Calcio Femminile
Diretta Rai Sport Domenica 6 Luglio 2025 Ciclismo Tour de France 2a Tappa, Europei Calcio Femminile
Il ciclismo femminile italiano brilla nel mondo, altra impresa maiuscola che vede tra i protagonisti delle giovanissime atlete azzurre.
A Kigali è nata la prima campionessa del mondo U23 su strada. L’Italia con Eleonora Ciabocco ha sfiorato il podio: la sua rabbia racconta quanto il ciclismo femminile stia crescendo, dentro e fuori dall’Europa. - X Vai su X
Gian Luca Andrina presidente della Bft Burzoni VO2 fa un bilancio della situazione del ciclismo giovanile femminile in Italia e del grande lavoro della sua squadra. Ascolta l'intervista completa nella nuova puntata di #blablabike #tuttobici #cycling #tuttobici - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Ciclismo femminile, Mondiali 2025 in DIRETTA: il sogno di Longo Borghini, Ferrand-Prevot favorita - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prova in linea femminile dei ... Come scrive oasport.it
LIVE Ciclismo femminile, Mondiali juniores 2025 in DIRETTA: inizia la prova iridata - CLICCA QUA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8:25 Il percorso iridato prevede un circuito di 15. Lo riporta oasport.it