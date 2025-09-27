LIVE Ciclismo femminile Mondiali juniores 2025 in DIRETTA | due giri al termine
CLICCA QUA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:40 Gruppo che, come nei giri precedenti, rallenta dopo la salita. Rientrano diverse atlete. 9:38 Ancora grande selezione su questa salita, 25 atlete davanti. Rientra Tsige Kiros dopo il problema meccanico. 9:37 Ripresa Leyre Almena. Si stacca dal gruppo Megan Arens (Paesi Bassi), vincitrice della cronometro iridata. 9:35 Inizia la Côte de Kimihurura. Problemi meccanici per Tsige Kahsay Kiros (Etiopia), grande protagonista finora. 9:33 Abbandono per Divine Ogbe (Nigeria), Pontso Makatile (Lesotho) e Mercy Eragae (Kenya). 9:30 Vantaggio della battistrada che è diminuito a 12? sull’ascesa. 🔗 Leggi su Oasport.it
